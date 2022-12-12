Захарова: от Ватикана так никто и не извинился за слова Папы Римского о «жестокости» бурят и чеченцев

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12 декабря 2022, 14:21

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

От Ватикана так никто и не извинился за высказывание Папы Римского Франциска о «жестокости» бурят и чеченцев. На это указала Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

Отечественный дипломат отреагировала на заявление госсекретаря Святого Престола Пьетро Паролина, который в беседе со СМИ отметил, что Ватикан мог бы стать подходящим местом для организации диалога по ситуации, сложившейся на Украине.

«Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Захаровой.