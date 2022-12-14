Лавров: значимость СНГ в текущей ситуации будет только возрастать

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14 декабря 2022, 17:50 Источник: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Содружество Независимых Государств, созданное в 1991 году, не имеет аналогов в мире и роль его в текущей ситуации будет только возрастать. Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в среду на международной конференции «Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета».

Министр заявил, что Россия заинтересована в укреплении сотрудничества со странами — членами Содружества.

«Содружество как региональное интеграционное объединение, в котором направление сотрудничества охватывает практически все сферы, в настоящее время не имеет. В текущих реалиях значимость СНГ будет только возрастать», - сказал Лавров.

Ранее он заявлял, что в рамках СНГ ведутся активные дискуссии о выработке механизмов, которые могли бы защитить экономику стран, входящих в Содружество, от «капризов» Запада.