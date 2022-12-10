Лавров: страны ЕАЭС обсуждают механизмы, которые помогут снизить зависимость от «капризов Запада»

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10 декабря 2022, 18:07 Источник: ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ) ведутся активные дискуссии о выработке механизмов, которые могли бы защитить экономику стран - участниц соглашений от «капризов» Запада. Об этом в ходе интервью телеканалу «Хабар 24» (Казахстан) заявил в cубботу глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, эти механизмы могли бы работать в сфере торговли, инвестиционной деятельности, логистики. В частности, министр сообщил, что обсуждается переход к использованию национальных валют при расчетах и создание собственных логистических цепочек.

«Все это представляется актуальным и активно обсуждается в рамках ЕАЭС и СНГ, в том числе и по двусторонней линии Россия-Казахстан», - заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что в пятницу лидеры стран ЕАЭС подписали по итогам саммита в Бишкеке подписали 15 документов.