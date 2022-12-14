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Политолог Марков: рождественское перемирие на Украине невозможно, так как западное руководство ВСУ — борцы против православия

, 16:19

Политолог Марков: рождественское перемирие на Украине невозможно, так как западное руководство ВСУ — борцы против православия
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Рождественское перемирие на Украине невозможно в связи с тем, что западное руководство Вооруженных сил бывшей советской республики — борцы против православия. Соответствующую точку зрения выразил отечественный политолог Сергей Марков.

«Рождественское перемирие на Украине невозможно, потому что руководство армии России — православные и для них Рождество 7 января. А руководство ВСУ — протестанты и частично униаты и атеисты, борцы против православия», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного эксперта.

По его мнению, православные солдаты и офицеры украинской армии — «просто рабы и пушечное мясо для американских и британских генералов, командующих ВСУ».

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее сегодня сообщалось, что Европейский парламент присвоил премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова «народу Украины».

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