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Европейский парламент вручил премию имени Сахарова за 2022 год «народу Украины»

, 15:49

Европейский парламент вручил премию имени Сахарова за 2022 год «народу Украины»
Флаг Украины, Ukraine Presidential Press Service / globallookpress.com

Европейский парламент вручил премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2022 год «народу Украины». Об этом информирует РИА Новости.

«Европарламент вручил премию Сахарова за 2022-й — в этом году премия досталась "народу Украины", на нее также претендовали Ассанж и колумбийская "Комиссия правды"», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее в среду сообщалось, что эксперт Сергей Марков предрек главе соседней страны Владимиру Зеленскому участь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, объявившего в заключении голодовку и брошенного «западными заказчиками».

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