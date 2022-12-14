Кадыров предположил, что при наступлении именно артиллеристы РФ «вызывают неподдельный страх и ужас» в рядах военных ВСУ и НАТО

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14 декабря 2022, 14:52

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

При наступлении российской стороны именно артиллеристы РФ «вызывают неподдельный страх и ужас» в рядах военнослужащих Вооруженных сил Украины и Североатлантического альянса. С таким предположением выступил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Политик разместил в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлена работа артиллерии подразделения «Ахмат» и 2-го корпуса Народной милиции ЛНР на Соледарском направлении.

«Смело можно предположить, что в ходе наступательных действий союзных войск именно артиллеристы вызывают неподдельный страх и ужас в рядах украинских националистов и натовцев», — говорится в публикации Кадырова.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности освобождения армией России Чернигова и Одессы, заявил, что «все зависит от выбора граждан, от решения людей».