Песков о возможности освобождения войсками РФ Чернигова и Одессы: «Все зависит от выбора граждан, от решения людей»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о возможности освобождения российскими Вооруженными силами Чернигова и Одессы, отметил, что «все зависит от выбора граждан, от решения людей». Об этом информирует РИА Новости.
«Все зависит от выбора граждан, от решения людей», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
Спикер Кремля добавил, что первоочередной задачей для войск РФ в настоящий момент является защита республик Донбасса.
Как сообщалось ранее в среду, лидер ДНР Денис Пушилин заявил, что города Одесса и Чернигов, контролируемые украинской стороной, необходимо в будущем освободить.