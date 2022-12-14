Песков о возможности освобождения войсками РФ Чернигова и Одессы: «Все зависит от выбора граждан, от решения людей»

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14 декабря 2022, 13:37

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о возможности освобождения российскими Вооруженными силами Чернигова и Одессы, отметил, что «все зависит от выбора граждан, от решения людей». Об этом информирует РИА Новости.

«Все зависит от выбора граждан, от решения людей», — процитирован Песков в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Спикер Кремля добавил, что первоочередной задачей для войск РФ в настоящий момент является защита республик Донбасса.

Как сообщалось ранее в среду, лидер ДНР Денис Пушилин заявил, что города Одесса и Чернигов, контролируемые украинской стороной, необходимо в будущем освободить.