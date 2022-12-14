Песков призвал не гадать о дате послания Путина Федеральному собранию и допустил, что оно может состояться уже в следующем году

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14 декабря 2022, 14:02

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не гадать о дате послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию и допустил, что оно может состояться уже в 2023 году. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Песков: в письменном виде послания президента Федеральному собранию не бывает, оно возможно в следующем году, призываю не гадать», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Ранее в среду ТАСС, сославшись на свой источник, проинформировал, что глава государства может огласить послание в 2023-м. Депутат нижней палаты парламента РФ Юрий Синельщиков допустил, что Владимир Путин может прислать послание в письменной форме.