ТАСС: послание президента Путина Федеральному собранию может состояться уже в следующем году

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14 декабря 2022, 10:47 Источник: Telegram-канал ТАСС

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию может состояться уже в следующем году. Соответствующую информацию со ссылкой на свой источник распространил ТАСС.

«Послание Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в следующем году, сообщил наш источник», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган обсудил во время прошедшей телефонной беседы с Владимиром Путиным текущие отношения между Анкарой и Москвой и претворение в жизнь сделки по вывозу зерна с украинской территории.