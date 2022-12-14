ТАСС: послание президента Путина Федеральному собранию может состояться уже в следующем году

Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию может состояться уже в следующем году. Соответствующую информацию со ссылкой на свой источник распространил ТАСС.
«Послание Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в следующем году, сообщил наш источник», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган обсудил во время прошедшей телефонной беседы с Владимиром Путиным текущие отношения между Анкарой и Москвой и претворение в жизнь сделки по вывозу зерна с украинской территории.