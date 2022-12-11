Эрдоган обсудил в телефонной беседе с Путиным отношения между Турцией и РФ и реализацию сделки по вывозу зерна с Украины

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11 декабря 2022, 14:23

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Turkish Presidency / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил во время состоявшейся телефонной беседы с главой России Владимиром Путиным отношения между Анкарой и Москвой и реализацию сделки по вывозу зерна с украинской территории. Об этом информирует ТАСС.

«Эрдоган обсудил в телефонном разговоре с Путиным двусторонние отношения, реализацию зерновой сделки — администрация турецкого лидера», — указывается в публикации, которая появилась на сайте отечественного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, политический эксперт Сергей Марков высказал предположение о том, что пожар в стамбульском отеле Kempinski может быть частью серии терактов США с целью свержения Реджепа Эрдогана.