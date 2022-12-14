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Песков согласился с мнением Медведева, что американские Patriot в случае их доставки на Украину станут законной целью для России

, 13:26

Песков согласился с мнением Медведева, что американские Patriot в случае их доставки на Украину станут законной целью для России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с точкой зрения заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, согласно которой американские зенитные ракетные комплексы Patriot в случае их доставки на украинскую территорию станут законной целью для российских Вооруженных сил. Об этом информирует РИА Новости.

«Песков согласен с мнением Медведева о том, что системы Patriot в случае доставки их из США на Украину станут законной целью», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, сенатор Владимир Джабаров отметил, что Вашингтон поставками оружия киевской стороне провоцирует Москву на прямое столкновение с Североатлантическим альянсом.

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