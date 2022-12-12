Представитель МИД РФ Захарова назвала освобожденного Бута символом устроенного США в адрес России юридического беспорядка

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12 декабря 2022, 19:07

Mария Захарова, фото: МFA Russia/globallookpress.com

Обменянный на американскую баскетболистку прилетевший в Москву Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который чинят Соединенные Штаты в отношении граждан России.

Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в интервью каналу "Эмпатия Манучи" сказала такое мнение: "Все, что произошло с Виктором Бутом от начала до конца - это цепь подставных действий американских спецслужб". По словам дипломата, Бут стал символом юридического беспредела, который чинят американские власти в отношении россиян.

Захарова отметила, что он стал символом в США, доказывающий с их точки зрения, что Россия - это империя зла". Она также указала, что в Штатах Буту придумали "демонизирующую биографию", придумали за него чуть ли не слоган по жизни "Торговец смертью".

Захарова напомнила, что про Бута сняли фильм, демонизируя его для того, чтобы это стало доказательством, элементом "мягкой" или "умной" силы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение освобождённого из заключения в США бизнесмена Виктора Бута вступить в ЛДПР его личным делом.