Орбан: Венгрия защищает интересы своего народа, несмотря на давление ЕС

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10 декабря 2022, 15:43 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Europa Press/E. Parra. Pool / globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу заявил, что Брюссель навязывает Будапешту свою волю по ряду ключевых вопросов, однако венгерские власти продолжают отстаивать интересы своего народа.

Виктор Орбан подчеркнул, что Венгрия выполнила обязательства, которые были согласованы ранее с Европейской комиссией, однако бюрократы в Брюсселе выдвигают все новые условия.

По словам премьера, ЕС хотят навязать Венгрии свою волю в сферах санкций, миграции и пола, однако в вышеуказанных вопросах Будапешт представляет интересы своего народа.