Виктор Орбан блокирует огромную финансовую помощь ЕС Украине

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 декабря 2022, 14:26 Александр Ильинский - профессор, научный руководитель факультета Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Фото: Kremlin Pool / globallookpress.com; В. Орбан

Сегодня Венгрия готова оказать финансовую помощь Украине лишь на двусторонней основе.



Раскол между странами Европейского Союза продолжает расширяться, что грозит полной заморозкой европейской финансовой помощи Украине в декабре объемом 18 млрд евро. Вчера Венгрия наложило вето на пакет огромной финансовой помощи Киеву в ответ на угрозы Брюсселя приостановить выделение около 7,5 млрд евро регулярного финансирования Венгрии из-за опасений по поводу ее отступления от европейских принципов демократии и возможного нецелевого использования денег ЕС. Европейские политики заявляют, что, если Брюссель не сможет выполнить свои обещания и исполнить принятые на себя финансовые обязательства перед Украиной, то это подорвет доверие Киева к Европейскому союзу, в который они так стремятся вступить. Принятие решений в ЕС об отправке Украине финансовой помощи по объединенному европейскому каналу требует единогласия всех его членов, однако отдельные страны могут сделать это также абсолютно самостоятельно, хотя координировать такие усилия будет гораздо сложнее. В ответ на массовые обвинения в злоупотреблении своим правом вето Виктор Орбан назвал все сообщения о венгерском вето «фейковыми новостями» и сказал, что его шаг не имеет ничего общего с наложением вето на помощь Украине, а скорее касается того, какими методами следует управлять финансами Европейского союза. Посол США в Венгрии Дэвид Прессман немедленно вмешался в возникшие европейские политические разборки и заявил, что сохранение единства цели Европейского союза в этот критический момент имеет первостепенное значение для Европы. Страны ЕС годами публично обсуждали, стоит ли преследовать Виктора Орбана за его концепцию «нелиберальной демократии», которая открыто не поддерживает принципы ЛГБТ политики, что политики в Брюсселе считают абсолютно неприемлемым для традиционного для стран ЕС понимания западного демократического либерализма.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции