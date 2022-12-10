American Thinker: из-за политики 80-летнего президента США Байдена словом 2022 года должно стать «деменция»

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10 декабря 2022, 15:24

Президент США Джо Байден, Jim LoScalzo - Pool via CNP / globallookpress.com

Из-за политики, которую проводит 80-летний президент Соединенных Штатов Джо Байден, словом завершающегося 2022 года должно стать «деменция». Соответствующую точку зрения высказал интернет-ресурс American Thinker.

В публикации, размещенной на портале, говорится, что «странное поведение Байдена, от рукопожатия с призраком до истории с пасхальным кроликом, вызывает тревогу». Как отмечает American Thinker, действующий глава Белого дома «доказал, что дряхлость может быть ужасной президентской болезнью».

«Вот почему слово "деменция" заслуживает быть словом 2022 года», — указывается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе Джо Байден сделал заявление о том, что Вашингтон вел напряженные переговоры с российской стороной об обмене предпринимателя Виктора Бута на спортсменку Бриттни Грайнер.