Президент Байден: США вели напряженные переговоры с Москвой об обмене россиянина Бута на баскетболистку Грайнер

Вашингтон вел напряженные переговоры с Москвой об обмене российского гражданина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
«Байден заявил, что США вели напряженные переговоры с РФ об обмене россиянина Бута на американскую баскетболистку Грайнер», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Глава Белого дома также отметил, что Вашингтон продолжит переговорный процесс, добиваясь освобождения Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж.
Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Сергей Марков, комментируя обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер, высказал мнение о том, что российский лидер Владимир Путин переиграл Джо Байдена.