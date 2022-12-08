Президент Байден: США вели напряженные переговоры с Москвой об обмене россиянина Бута на баскетболистку Грайнер

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8 декабря 2022, 16:56

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Вашингтон вел напряженные переговоры с Москвой об обмене российского гражданина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Байден заявил, что США вели напряженные переговоры с РФ об обмене россиянина Бута на американскую баскетболистку Грайнер», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Глава Белого дома также отметил, что Вашингтон продолжит переговорный процесс, добиваясь освобождения Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Сергей Марков, комментируя обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер, высказал мнение о том, что российский лидер Владимир Путин переиграл Джо Байдена.