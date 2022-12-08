Политолог Марков об обмене Виктора Бута на Грайнер: Путин переиграл президента США Байдена

Политолог Сергей Марков, комментируя состоявшийся обмен отечественного предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отметил, что российский лидер Владимир Путин переиграл президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале эксперта.
«Путин переиграл Байдена. И наш разведчик Бут на свободе. И пророссийская хорошая девушка спортсменка Грайнер на свободе», — написал, в частности, Марков.
Ранее в четверг дипломатическое ведомство РФ выступило с заявлением, согласно которому Виктора Бута, обмененного на Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби, вернули на родину.