МИД России: Виктор Бут обменян на американскую баскетболистку Грайнер и возвращен на родину

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8 декабря 2022, 16:24

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российский предприниматель Виктор Бут, который отбывал наказание в тюрьме в Соединенных Штатах, обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и возвращен на родину. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступило министерство иностранных дел РФ.

«Российский гражданин Виктор Бут обменян на баскетболистку Грайнер в аэропорту Абу-Даби и возвращен на родину, сообщили в МИД РФ», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Во внешнеполитическом ведомстве указали на то, что американская сторона категорически отказывалась от диалога по включению Бута в схему обмена.

Ранее сегодня сообщалось, что Бриттни Грайнер освободили из российской тюрьмы.