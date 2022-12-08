МИД России: Виктор Бут обменян на американскую баскетболистку Грайнер и возвращен на родину

Российский предприниматель Виктор Бут, который отбывал наказание в тюрьме в Соединенных Штатах, обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и возвращен на родину. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступило министерство иностранных дел РФ.
«Российский гражданин Виктор Бут обменян на баскетболистку Грайнер в аэропорту Абу-Даби и возвращен на родину, сообщили в МИД РФ», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Во внешнеполитическом ведомстве указали на то, что американская сторона категорически отказывалась от диалога по включению Бута в схему обмена.
Ранее сегодня сообщалось, что Бриттни Грайнер освободили из российской тюрьмы.