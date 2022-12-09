Московский суд приговорил Илью Яшина к 8,5 года колонии за распространение фейков об армии, связанных со спецоперацией на Украине

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9 декабря 2022, 15:16 Источник: Telegram-канал ТАСС

Политик Илья Яшин на суде, Sergey Petrov / globallookpress.com

Мещанский суд Москвы приговорил оппозиционного политика Илью Яшина (признан в РФ иноагентом) к 8,5 года колонии за распространение недостоверных сведений о российской армии, связанных со специальной операцией на Украине. Об этом информирует ТАСС.

«Суд в Москве приговорил экс-депутата Яшина к 8,5 года колонии за распространение фейков о ВС РФ, связанных со спецоперацией на Украине, сообщает наш корреспондент из зала суда», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Российская спецоперация продолжается с 24 февраля. Ранее сегодня сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал высказывание бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были попыткой выиграть время Украине.