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9 декабря 2022, 14:38

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Александр Лукашенко прокомментировал высказывание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были попыткой выиграть время Украине. Если это так, то немецкий политик поступила мерзко, отметил президент Белоруссии.

«Лукашенко о заявлении Меркель в интервью Zeit, что Минские соглашения были попыткой выиграть Украине время: если это так, она поступила мелко и мерзко», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале РИА Новости.

При этом белорусский лидер назвал неправдой утверждения о том, что на переговорах в Минске Запад хотел всех обмануть.

Как сообщалось ранее сегодня, экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник высказал мнение, согласно которому военная диктатура на Украине в итоге «выдавит» олигархов из страны с целью разграбить их активы.