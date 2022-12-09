Экс-посол ЛНР Мирошник: военная диктатура на Украине в итоге «выдавит» олигархов из страны с целью разграбить их активы

Аргументы Недели → Политика 13+

9 декабря 2022, 10:28

Бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Военная диктатура на Украине в итоге «выдавит» олигархов из бывшей советской республики с целью разграбить принадлежащие им активы. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал Родион Мирощник, экс-посол Луганска в российской столице.

«Военная диктатура на Украине не уживается с олигархами и в итоге "выдавит" их из страны, чтобы перевести под госконтроль и впоследствии разграбить их имущество. Такое мнение выразил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, комментируя заявления украинского предпринимателя Рината Ахметова», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в пятницу сообщалось, что украинский предприниматель Ринат Ахметов назвал действия президента Владимира Зеленского в отношении олигархов настоящим захватом власти в стране.