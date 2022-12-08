Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в стране заинтересованы в развитии отношений с нейтральной Швейцарией

Белоруссия заинтересована в развитии отношений и сотрудничестве с нейтральной Швейцарией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента страны Александра Лукашенко.
Он подчеркнул, что Минск желает взаимодействовать с Берном, основываясь на принципах «взаимного уважения, без искусственных ограничений и угроз».
Лидер страны также выразил надежду на укрепление «каналов коммуникации» между столицами.
Лукашенко верит, что остальные мировые представители вскоре откажутся от политики «конфронтации» и перейдут к ведению «конструктивного диалога» с Белоруссией.
Ранее сообщалось, что ВСУ теряют бойцов под Авдеевкой.
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