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Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в стране заинтересованы в развитии отношений с нейтральной Швейцарией

, 17:49

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что в стране заинтересованы в развитии отношений с нейтральной Швейцарией
Александр Лукашенко, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Белоруссия заинтересована в развитии отношений и сотрудничестве с нейтральной Швейцарией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента страны Александра Лукашенко.

Он подчеркнул, что Минск желает взаимодействовать с Берном, основываясь на принципах «взаимного уважения, без искусственных ограничений и угроз».

Лидер страны также выразил надежду на укрепление «каналов коммуникации» между столицами.

Лукашенко верит, что остальные мировые представители вскоре откажутся от политики «конфронтации» и перейдут к ведению «конструктивного диалога» с Белоруссией.

Ранее сообщалось, что ВСУ теряют бойцов под Авдеевкой.

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