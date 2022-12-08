Подполковник Народной милиции ДНР Баевский: постоянная ротация ВСУ под Авдеевкой говорит о больших потерях в их числе

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8 декабря 2022, 17:30

Постоянная ротация украинских подразделений на Авдеевском направлении говорит о больших потерях Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ДНР Андрея Баевского.



По его словам, «речь идет о тысячах» погибших, так как войска подвергаются ротации «еженочно». Он также добавил, что это мешает определить точное количество военнослужащих украинской стороны. Ясно только, что группировка является достаточно «серьезной».



Ранее сообщалось, что журналисты The New York Times начали забастовку.