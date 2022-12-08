Более 1,1 тыс. сотрудников газеты The New York Times начали 24-часовую забастовку

Не менее 1,1 тыс. сотрудников газеты The New York Times начали 24-часовую забастовку, связанную с отсутствием повышения заработной платы и возможности работать удаленно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
По данным агентства, журналисты возмущены отсутствием соглашения между профсоюзом NewsGuild of New York и газетой насчет повышения заработной платы и возможности работать удаленно.
Отмечается, что это первая за 40 лет масштабная забастовка в издании. Последняя была в 1981 году.
Ранее сообщалось, что в ЮНЕСКО ведут антироссийскую политику.
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