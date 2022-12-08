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Более 1,1 тыс. сотрудников газеты The New York Times начали 24-часовую забастовку

, 16:59

Более 1,1 тыс. сотрудников газеты The New York Times начали 24-часовую забастовку
Thomas Imo/photothek.net, via ww/ globallookpress.com

Не менее 1,1 тыс. сотрудников газеты The New York Times начали 24-часовую забастовку, связанную с отсутствием повышения заработной платы и возможности работать удаленно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, журналисты возмущены отсутствием соглашения между профсоюзом NewsGuild of New York и газетой насчет повышения заработной платы и возможности работать удаленно.

Отмечается, что это первая за 40 лет масштабная забастовка в издании. Последняя была в 1981 году.

Ранее сообщалось, что в ЮНЕСКО ведут антироссийскую политику.

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