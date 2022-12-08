Представители ЮНЕСКО не должны принимать участие в политических вопросах, тем самым идя на поводу у Запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника министра иностранных дел России Григория Орджоникидзе.
По его словам, на сегодняшний день организация подвержена влиянию Запада, но «рано или поздно это кончится», так как ЮНЭСКО не имеет отношения к политике.
Несмотря на это, пока в учреждении следуют антироссийскому курсу. Так, в ноябре местная делегация не получила визы для участия в конференции. Кроме того, встреча представителей ЮНЭСКО в Казани была перенесена.
Ранее сообщалось, что ВС РФ не должны отвлекаться на информационную войну.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Голикова уточнила размер дополнительных выплат медработникам с 2023 года: врачам первичного звена — 14,5 тысячи рублей
Представитель офиса Гутерреша: в ООН глубоко обеспокоены первой казнью в Афганистане после прихода к власти талибов
- #ЗАУГЛОМ Закончится ли трибунал Макрона Вторым пришествием русских в Париж?
- 18:27 В этот день Марине Голуб могло исполниться 65 лет
- 16:43 Советник министра иностранных дел РФ Орджоникидзе заявил, что ЮНЕСКО не должна принимать участие в политике
- 16:28 Россиянкам запретят заниматься суррогатным материнством на экспорт
- 16:27 Дровяные горелки производят в 450 раз больше загрязнений, чем газовое отопление
- Telegram | (Подписаться) Сергей Шахрай: за три дня до Беловежских соглашений Украина сама приняла документ, лишающий ее Крыма