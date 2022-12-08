Советник министра иностранных дел РФ Орджоникидзе заявил, что ЮНЕСКО не должна принимать участие в политике

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8 декабря 2022, 16:43

MFA Russia Press Service/ globallookpress.com

Представители ЮНЕСКО не должны принимать участие в политических вопросах, тем самым идя на поводу у Запада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника министра иностранных дел России Григория Орджоникидзе.



По его словам, на сегодняшний день организация подвержена влиянию Запада, но «рано или поздно это кончится», так как ЮНЭСКО не имеет отношения к политике.



Несмотря на это, пока в учреждении следуют антироссийскому курсу. Так, в ноябре местная делегация не получила визы для участия в конференции. Кроме того, встреча представителей ЮНЭСКО в Казани была перенесена.



Ранее сообщалось, что ВС РФ не должны отвлекаться на информационную войну.