Рябков: надо положить конец противозаконной деятельности США в сфере биологического оружия, это угроза РФ и другим странам региона

Аргументы Недели → Политика 13+

6 декабря 2022, 12:27

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Надо положить конец противозаконной деятельности Соединенных Штатов в области биологического оружия, это угроза Российской Федерации и другим странам региона. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Сергей Рябков, заместитель главы отечественного внешнеполитического ведомства.

«Необходимо положить конец противозаконной деятельности США в сфере биологического оружия, это угроза РФ и другим странам региона», — приведено высказывание дипломата в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Рябков заверил, что никаких последствий от «трибунала» по Украине для России не будет.