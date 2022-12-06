Рябков: надо положить конец противозаконной деятельности США в сфере биологического оружия, это угроза РФ и другим странам региона

Надо положить конец противозаконной деятельности Соединенных Штатов в области биологического оружия, это угроза Российской Федерации и другим странам региона. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Сергей Рябков, заместитель главы отечественного внешнеполитического ведомства.
«Необходимо положить конец противозаконной деятельности США в сфере биологического оружия, это угроза РФ и другим странам региона», — приведено высказывание дипломата в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, Рябков заверил, что никаких последствий от «трибунала» по Украине для России не будет.