Замглавы МИД Рябков: никаких последствий от «трибунала» по Украине для России не будет

Никаких последствий от «трибунала» по Украине для Российской Федерации не будет. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Рябков, заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ.
«Рябков: нелегитимность попыток создать трибунал по действиям России на Украине очевидна, для России никаких последствий не будет», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее во вторник, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отметил, что создание международного трибунала по Украине «находится на столе».