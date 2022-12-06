Замглавы МИД Рябков: никаких последствий от «трибунала» по Украине для России не будет

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6 декабря 2022, 12:19

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Никаких последствий от «трибунала» по Украине для Российской Федерации не будет. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Сергей Рябков, заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ.

«Рябков: нелегитимность попыток создать трибунал по действиям России на Украине очевидна, для России никаких последствий не будет», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее во вторник, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отметил, что создание международного трибунала по Украине «находится на столе».