Глава Госдепа США Блинкен: создание международного трибунала по Украине «находится на столе»

Аргументы Недели → Политика 13+

6 декабря 2022, 08:21

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

Создание международного трибунала по Украине «находится на столе». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Энтони Блинкен, глава Государственного департамента Соединенных Штатов.

«Создание некоего международного трибунала по Украине "находится на столе", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

По словам американского дипломата, в настоящий момент «идут обсуждения о некоем независимом суде, учреждении трибунала».

Как сообщалось ранее во вторник, венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал к пересмотру рестрикций против Москвы, поддержав заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что украинский конфликт по-разному отражается на Евросоюзе и Штатах.