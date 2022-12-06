Орбан призвал к пересмотру санкций, поддержав заявление Макрона, что конфликт на Украине по-разному отражается на Евросоюзе и США

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6 декабря 2022, 08:08

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Britta Pedersen / globallookpress.com

Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан призвал к пересмотру ограничительных мер, введенных в отношении Российской Федерации, поддержав заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что украинский конфликт по-разному отражается на Европейском союзе и Соединенных Штатах. Об этом информирует РИА Новости.

«Премьер Венгрии Орбан призвал к пересмотру санкций против России, поддержав заявление Макрона, что конфликт на Украине по-разному отражается на ЕС и США», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не наблюдают каких-либо сдвигов в европейской политике, направленных на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.