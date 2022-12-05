Аргументы Недели → Политика 13+

5 декабря 2022, 13:34

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

В Кремле не наблюдают каких-либо сдвигов в европейской политике, направленных на дипломатическое урегулирование ситуации, которая сложилась на Украине. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В Кремле не видят каких-либо сдвигов в европейской политике, направленных на дипломатическое урегулирование на Украине», — приведено высказывание Пескова в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее в понедельник сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц выразил мнение, согласно которому РФ нарушила основные принципы международного права и ведет себя как «имперская держава».