В Кремле не наблюдают каких-либо сдвигов в европейской политике, направленных на дипломатическое урегулирование ситуации, которая сложилась на Украине. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«В Кремле не видят каких-либо сдвигов в европейской политике, направленных на дипломатическое урегулирование на Украине», — приведено высказывание Пескова в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ранее в понедельник сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц выразил мнение, согласно которому РФ нарушила основные принципы международного права и ведет себя как «имперская держава».