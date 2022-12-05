Шольц высказал мнение, что Россия нарушила основные принципы международного права и ведет себя как «имперская держава»

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5 декабря 2022, 13:04

Канцлер Германии Олаф Шольц, Michael Kappeler / globallookpress.com

Российская Федерация нарушила основные принципы международного права и ведет себя как «имперская держава». Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, высказал руководитель немецкого правительства Олаф Шольц.

По словам канцлера, процитированного отечественным информационным агентством, Берлин и Париж пытались поддерживать функционирование минских соглашений.

«Но ревизионистская Россия сделала невозможной успехи дипломатии», — полагает Шольц.

Политик считает, что РФ нарушила основные принципы международного права и в настоящий момент ведет себя как «имперская держава».

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, чеченский лидер Рамзан Кадыров отметил, что украинская армия «проигрывает по всем фронтам», и призвал подконтрольные киевской стороне войска прекратить «бессмысленное сопротивление».