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5 декабря 2022, 12:23

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинская армия «проигрывает по всем фронтам», и призвал киевские войска прекратить «бессмысленное сопротивление». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политического деятеля.

«Несмотря на всевозможную поддержку западных стран, враг проигрывает по всем фронтам. Даже так называемые "наёмники", которые по странному стечению обстоятельств числятся в войсках НАТО, несут огромные потери», — отметил Кадыров.

Согласно точке зрения, высказанной чеченским лидером, украинской стороне «давно пора прекратить это бессмысленное сопротивление».

Как сообщалось ранее в понедельник, на страницах издания Junge Welt было выражено мнение, согласно которому киевские власти всячески пытаются избежать переговоров с Россией, поскольку зарабатывают на конфликте.