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Обозреватель Junge Welt Лаутербах: власти Украины всячески пытаются избежать переговоров с РФ, так как зарабатывают на конфликте

, 12:09

Обозреватель Junge Welt Лаутербах: власти Украины всячески пытаются избежать переговоров с РФ, так как зарабатывают на конфликте
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Украинские власти всячески пытаются избежать переговоров с Российской Федерацией, так как зарабатывают на конфликте. Соответствующую точку зрения высказал Райнхард Лаутербах, обозреватель издания Junge Welt.

«Как только западные политики дают малейший намек на необходимость переговоров, Украина отклоняет его», — написал Лаутербах.

По его мнению, киевская сторона всячески пытается избежать диалога с Москвой, поскольку зарабатывает на конфликте. На его фоне Запад снабжает Украину «оружием и деньгами практически в неограниченном количестве», отметил автор Junge Welt.

РФ с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в понедельник, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что новая стратегия национальной безопасности ФРГ будет учитывать угрозы на европейской территории, «в первую очередь исходящие от России».

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