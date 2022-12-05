Шольц: новая стратегия нацбезопасности Германии будет учитывать угрозы в Европе, «в первую очередь исходящие от России»

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5 декабря 2022, 11:24

Канцлер Германии Олаф Шольц, Anke Waelischmiller/Sven Simon / globallookpress.com

Новая стратегия национальной безопасности Германии будет учитывать угрозы на европейской территории, «в первую очередь исходящие от России». С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Олаф Шольц, руководитель немецкого кабинета министров.

«Новая стратегия национальной безопасности ФРГ будет учитывать угрозы в Европе, "в первую очередь исходящие от России" — Шольц», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, немецкий канцлер указал на то, что Берлин планирует стать гарантом европейской безопасности.