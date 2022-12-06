Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин потребовала провести аудит средств, которые США выделяют Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

6 декабря 2022, 08:39

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, Lev Radin / globallookpress.com

Член Палаты представителей Соединенных Штатов Марджори Тейлор Грин потребовала провести аудит средств, выделяемых Вашингтоном киевской стороне. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин требует провести аудит средств, которые США выделяют Украине», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

По словам Грин, «американский народ имеет право знать, на что тратится каждый цент», поскольку именно население Штатов трудилось, чтобы заработать эти деньги.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Государственного департамента США Энтони Блинкен сделал заявление о том, что создание международного трибунала по Украине «находится на столе».