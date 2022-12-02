Спикер МИД Украины Николенко: шесть дипмиссий Киева в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных

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2 декабря 2022, 14:56

Флаг Украины, Ukraine Presidential Press Service / globallookpress.com

Шесть дипломатических миссий Киева, расположенных на территории европейских государств, получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Олег Николенко, представитель украинского министерства иностранных дел.

«Представитель МИД Украины заявил, что шесть украинских дипмиссий в Европе получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза животных», — говорится в публикации, размещенной в Telergam-канале информационного агентства.

В настоящий момент МИД изучает смысл данных посланий, отметил спикер внешнеполитического ведомства.

Ранее сегодня сообщалось, что врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий опроверг заявления киевской стороны, согласно которым город Пологи якобы захвачен Вооруженными силами Украины, а в регионе нет воды и электричества.