Балицкий опроверг заявления Киева о том, что город Пологи якобы захвачен армией Украины, а в Запорожской области нет воды и света

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2 декабря 2022, 14:44

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Врио руководителя Запорожской области Евгений Балицкий выступил с опровержением заявлений киевской стороны, согласно которым город Пологи якобы захвачен Вооруженными силами Украины, а в регионе нет воды и электричества. Об этом информирует ТАСС.

«Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг заявления Киева о том, что город Пологи якобы захвачен ВСУ, а в регионе нет воды и света», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, российский лидер Владимир Путин отметил во время телефонной беседы с немецким канцлером Олафом Шольцем, что поддержка Украины со стороны Запада ведет к отказу киевских властей от идеи каких-либо переговоров.