Премьер Кисида: Япония на данный момент не видит условий для обсуждения перспектив мирного соглашения с Россией

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2 декабря 2022, 09:26

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, POOL / globallookpress.com

Токио на данный момент не видит условий для обсуждения перспектив мирного соглашения с Москвой. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил руководитель японского правительства Фумио Кисида.

«Япония на данный момент не видит условий для обсуждения перспектив мирного соглашения с Россией, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

По словам Кисиды, «положение дел в японо-российских отношениях остается крайне сложным».

Ранее на текущей неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что Москва не уходит от контактов с Вашингтоном, однако значимых идей от американской стороны пока не слышит.