Глава МИД Лавров: Россия не уходит от контактов с США, но значимых идей от них пока не слышит

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1 декабря 2022, 14:08

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация не уходит от контактов с Соединенными Штатами, однако значимых идей от Вашингтона Москва пока не слышит. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия не уходит от контактов с США, но значимых идей от них пока не слышит», — приведено высказывание отечественного дипломата в публикации, которая размещена в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, Лавров отметил, что Вооруженные силы РФ на Украине наносят удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских.