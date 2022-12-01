Сергей Лавров: войска РФ на Украине наносят удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских

Аргументы Недели → Политика 13+

1 декабря 2022, 12:59

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы РФ на Украине наносят удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал руководитель отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Россия на Украине наносит удары по инфраструктуре, которая помогает убивать русских, заявил Лавров», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее в четверг, Сергей Лавров отметил, что европейские государства не предлагают никаких конкретных посреднических услуг между РФ и Украиной.