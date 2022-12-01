Лавров: европейские страны не предлагают никаких конкретных посреднических услуг между Россией и Украиной

Европейские государства не предлагают никаких конкретных посреднических услуг между Москвой и Киевом. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Сергей Лавров, глава министерства иностранных дел Российской Федерации.
«Европейские страны не предлагают никаких конкретных посреднических услуг между РФ и Украиной — Лавров», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее сегодня, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что армия страны продолжает последовательно достигать цели, поставленные президентом Владимиром Путиным.