Медведев: армия России продолжает последовательно достигать цели, поставленные президентом Путиным

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают последовательно достигать цели, которые поставил президент страны Владимир Путин. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.
«Медведев: ВС РФ продолжают последовательно достигать поставленные президентом цели», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.
Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее в четверг советник врио руководителя ДНР Игорь Кимаковский сообщил о существенном продвижении российских войск на Артемовском направлении.