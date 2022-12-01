Медведев: армия России продолжает последовательно достигать цели, поставленные президентом Путиным

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1 декабря 2022, 12:40

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают последовательно достигать цели, которые поставил президент страны Владимир Путин. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

«Медведев: ВС РФ продолжают последовательно достигать поставленные президентом цели», — говорится в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную военную операцию. Ранее в четверг советник врио руководителя ДНР Игорь Кимаковский сообщил о существенном продвижении российских войск на Артемовском направлении.