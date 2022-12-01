Лукашенко: Белоруссии удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против страны

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1 декабря 2022, 11:14

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Белоруссии удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против бывшей советской республики. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «Пул первого», выступил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Главнокомандующий: нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия должна постоянно отслеживать признаки, указывающие на непосредственную подготовку к агрессии в отношении страны.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Александр Лукашенко пешком пришел на церемонию прощания со скончавшимся министром иностранных дел Владимиром Макеем.