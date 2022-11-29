Sputnik Беларусь: Лукашенко пешком пришел на церемонию прощания с главой МИД Макеем

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29 ноября 2022, 11:26 Источник: Sputnik Беларусь

Владимир Макей, flickr.com/photos/ mfarussia//Global Look Press

Александр Лукашенко пешком пришел на церемонию прощания с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко простился с министром иностранных дел Владимиром Макеем», - говорится в сообщении.

Церемония прощания со скончавшимся в субботу главой белорусского МИД Владимиром Макеем проходит во вторник в минском Доме офицеров. Отмечается, что президент Лукашенко пришел пешком к месту ее проведения от здания администрации.

Напомним, что похороны Макея пройдут на Восточном кладбище.