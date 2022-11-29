Sputnik Беларусь: Лукашенко пешком пришел на церемонию прощания с главой МИД Макеем

Александр Лукашенко пешком пришел на церемонию прощания с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко простился с министром иностранных дел Владимиром Макеем», - говорится в сообщении.
Церемония прощания со скончавшимся в субботу главой белорусского МИД Владимиром Макеем проходит во вторник в минском Доме офицеров. Отмечается, что президент Лукашенко пришел пешком к месту ее проведения от здания администрации.
Напомним, что похороны Макея пройдут на Восточном кладбище.