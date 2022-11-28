Косачев заявил, что политические разногласия между государствами не должны влиять на отношение к людям

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в понедельник, 28 ноября, выразил мнение, что политические разногласия между странами не должны сказываться на гражданах и гуманитарной сфере.
Константин Косачев полагает, что в международно-правовые документы необходимо внести положения о том, что разногласия межгосударственного и политического уровня не могут переноситься на отношение к людям ни при каких обстоятельствах.
Сенатор подчеркнул, что перенос политических разногласий в гуманитарную сферу необходимо признать абсолютно недопустимым. Косачев уточнил, что в настоящий момент подобные инициативы реализовать трудно, однако необходимо ставить такие цели.