Песков: у России есть разногласия с Турцией по Сирии, но уровень отношений позволяет урегулировать их путем переговоров

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27 ноября 2022, 13:08

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

У Российской Федерации есть разногласия с Турцией по Сирии, однако уровень отношений Москвы и Анкары позволяет урегулировать их с помощью переговоров. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«У РФ есть разногласия с Турцией по Сирии, но уровень отношений стран позволяет урегулировать их путем переговоров — Песков», — указывается в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе руководитель турецкого министерства обороны Хулуси Акар опроверг сообщения, согласно которым силы Анкары ударили по американскому наблюдательному пункту в северной части Сирии.