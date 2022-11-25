Министр обороны Акар опроверг сообщения о том, что армия Турции нанесла удар по наблюдательному пункту США на севере Сирии

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25 ноября 2022, 10:50

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Турецкий министр обороны Хулуси Акар опроверг сообщения, согласно которым Вооруженные силы Анкары нанесли удар по наблюдательному пункту Соединенных Штатов, расположенному в северной части Сирийской Арабской Республики. Об этом информирует ТАСС.

«Армия Турции ликвидировала 326 террористов в ходе воздушных операций в Ираке и Сирии, сообщил глава Минобороны страны Хулуси Акар», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Также Акар опроверг сведения о том, что турецкие силы нанесли удар по американскому наблюдательному пункту на севере Сирии.

Ранее на текущей неделе спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев высказал мнение о том, что за активизацией курдов в САР и Ираке, скорее всего, стоит Вашингтон.