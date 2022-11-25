Министр обороны Акар опроверг сообщения о том, что армия Турции нанесла удар по наблюдательному пункту США на севере Сирии

Турецкий министр обороны Хулуси Акар опроверг сообщения, согласно которым Вооруженные силы Анкары нанесли удар по наблюдательному пункту Соединенных Штатов, расположенному в северной части Сирийской Арабской Республики. Об этом информирует ТАСС.
«Армия Турции ликвидировала 326 террористов в ходе воздушных операций в Ираке и Сирии, сообщил глава Минобороны страны Хулуси Акар», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.
Также Акар опроверг сведения о том, что турецкие силы нанесли удар по американскому наблюдательному пункту на севере Сирии.
Ранее на текущей неделе спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев высказал мнение о том, что за активизацией курдов в САР и Ираке, скорее всего, стоит Вашингтон.