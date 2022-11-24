Спецпредставитель Путина Лаврентьев: за активизацией курдов в Сирии и Ираке, скорее всего, стоит «опытный дирижер», а именно США

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24 ноября 2022, 09:57 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Флаг США, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

За активизацией курдских сил на территории Сирийской Арабской Республики и Ирака, скорее всего, стоит «опытный дирижер», а именно Соединенные Штаты. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил Александр Лаврентьев, специальный представитель российского лидера Владимира Путина по САР.

«За активизацией курдов в Сирии и Ираке, скорее всего, стоит "опытный дирижер", а именно США, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Лаврентьев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

По словам отечественного дипломата, западная сторона рассматривает Сирию в качестве дополнительного фронта борьбы против Москвы на фоне ее спецоперации на Украине.

Как сообщалось ранее в четверг, Александр Лаврентьев отметил, что РФ готова предоставить площадку для проведения встречи между главой САР Башаром Асадом и турецким президентом Реджепом Эрдоганом.