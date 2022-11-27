Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье прибыл с официальным визитом в российскую столицу. В понедельник должна пройти его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Как следует из сообщения, помимо переговоров, у лидеров двух стран запланировано участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Ожидается, что Путин и Токаев примут участие в нем в режиме видеоконференции.
Визит в Москву — первая международная поездка Токаева после официального вступления его в должность президента. Инаугурация прошла в субботу, 26 ноября, в Астане.