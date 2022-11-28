Политолог Рубаев: «Визит Токаева в РФ носит многовекторный характер»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 ноября 2022, 14:34 Антон Николаев,

Лидер Казахстана Токаев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Аслан Рубаев считает, что президент Казахстана Жомарт Токаев посетил Москву для прояснений вопросов, которые связаны с ОДКБ и ЕАЭС. Эксперт также отметил, что Казахстану, не смотря на проведение специальной военной операции на Украине, нужно и дальше продолжать выстраивать отношения с Россией. Об этом Рубаев сказал изданию «Аргументы недели».

«Неудивительно, что Токаев совершает после переизбрания первый визит в Россию, так как по степени ориентации для Казахстана Россия является главным стратегическим партнером. Токаев понимает, что он находится в рамках проектов ЕАЭС и ОДКБ, которые сейчас переживают не лучшие времена, и от которых очень сильно зависит экономика Казахстана. В этом случае Казахстану нужно налаживать отношения с Москвой. Возможно, Токаев едет в Москву для получения каких-либо консультаций и выстраивая перспективных двухсторонних отношений, так как сейчас наши отношения с Казахстаном переживают не лучший период. Возможно, этот визит носит характер многовекторности».

«Я бы ничего от этой встречи не ожидал, в силу того, что сегодня страны, глядя на то, как проходит СВО, не до конца могут определиться: стоит ли им определять Россию своим главным союзником или они будут геополитически петлять и выстраивать множество своих международных траекторий?»

Напомним, что сегодня Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Жомарт Токаев проведут переговоры в Москве. Это первый визит лидера Казахстана посе переизбрания на главный пост в стране.

Также Токаев заявил, что главными приоритетами во внешней политике Казахстана будет сотрудничество с Россией и Китаем.